Британец, ставший жертвой отравления "Новичком", подает в суд на Россию

Британец Чарли Роули, ставший жертвой отравления препаратом «Новичок», планирует подать в суд на Россию с требованием выплатить шестизначную компенсацию.

Роули потерял подругу Дону Стерджесс и находился в коме две недели. Мужчина нанял адвоката по травмам Патрика Магуайра, пишет The Mirror.

«Это очень повлияло на мою жизнь. Я хочу справедливости», – сказал британец.

По словам адвоката, пара стала невинными жертвами, случайно попавшими под «перекрестный огонь» отравлений в Солсбери.

«Чарли продолжает страдать от серьезных побочных эффектов от вещества, которое он проглотил. Но говорит, что больше всего обеспокоен раскрытием правды», – добавил защитник потерпевшего.

Как сообщалось, 5 марта бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в Солсбери и попали в больницу с отравлением неизвестным веществом, которую впоследствии идентифицировали как нервный реагент "Новичок" российского происхождения.

