 

Британец, ставший жертвой отравления "Новичком", подает в суд на Россию

22 сентября 2019 г. 12:05
Источник: УНИАН
37 просмотров

Британец Чарли Роули, ставший жертвой отравления препаратом «Новичок», планирует подать в суд на Россию с требованием выплатить шестизначную компенсацию.

Роули потерял подругу Дону Стерджесс и находился в коме две недели. Мужчина нанял адвоката по травмам Патрика Магуайра, пишет The Mirror.

«Это очень повлияло на мою жизнь. Я хочу справедливости», – сказал британец.

По словам адвоката, пара стала невинными жертвами, случайно попавшими под «перекрестный огонь»  отравлений в Солсбери.

«Чарли продолжает страдать от серьезных побочных эффектов от вещества, которое он проглотил. Но говорит, что больше всего обеспокоен раскрытием правды», – добавил защитник потерпевшего.

Как сообщалось, 5 марта бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в Солсбери и попали в больницу с отравлением неизвестным веществом, которую впоследствии идентифицировали как нервный реагент "Новичок" российского происхождения.
 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                         Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.