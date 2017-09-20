Британия обещает смягчить визовый режим для Украины

Визовый вопрос будет обсуждать британским правительством в ближайшее время.
Государственный министр Великобритании по вопросам Европы и Америки Алан Дункан пообещал поднять вопрос о смягчении визового режима для украинцев. Об этом он заявил в интервью Европейской правде.
Дункан назвал существующий визовый режим неудовлетворительным.
"И я понимаю, что особенно острым это чувство стало сейчас, когда Украина получила визовую либерализацию со странами Шенгена, и Британия на этом фоне имеет не очень хороший вид", - заявил британский министр.
Он пообещал, что вопрос смягчения визовой политики будет обсуждаться в правительстве.
"Могу заверить: я услышал этот очень четкий и громкий сигнал. И также могу заверить, что я буду обсуждать это на высшем уровне, только вернусь из Украины", - подчеркнул Дункан.
Вместе с тем, министр не стал называть какие-либо сроки возможного смягчения режима.
Кроме того, по его словам, Великобритания не будет создавать визовый офис в Украине. Отметим, что сейчас все паспорта украинцев, подаваемых на британскую визу, направляются на обработку в Варшаву.