Британия обещает смягчить визовый режим для Украины

20 сентября 2017 г. 14:04
Источник: Корреспондент
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Визовый вопрос будет обсуждать британским правительством в ближайшее время.

Государственный министр Великобритании по вопросам Европы и Америки Алан Дункан пообещал поднять вопрос о смягчении визового режима для украинцев. Об этом он заявил в интервью Европейской правде.

Дункан назвал существующий визовый режим неудовлетворительным.

"И я понимаю, что особенно острым это чувство стало сейчас, когда Украина получила визовую либерализацию со странами Шенгена, и Британия на этом фоне имеет не очень хороший вид", - заявил британский министр.

Он пообещал, что вопрос смягчения визовой политики будет обсуждаться в правительстве.

"Могу заверить: я услышал этот очень четкий и громкий сигнал. И также могу заверить, что я буду обсуждать это на высшем уровне, только вернусь из Украины", - подчеркнул Дункан.

Вместе с тем, министр не стал называть какие-либо сроки возможного смягчения режима.

Кроме того, по его словам, Великобритания не будет создавать визовый офис в Украине. Отметим, что сейчас все паспорта украинцев, подаваемых на британскую визу, направляются на обработку в Варшаву.
 

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