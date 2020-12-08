Британия первой в мире начинает массовую COVID-вакцинацию

Великобритания первой в мире начинает массовую вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает CNN во вторник, 8 декабря.

Вакцинацию начнут вакциной компаний Pfizer/BioNTech. Процесс осложняется необходимостью хранить эту вакцину при -70 градусах и давать каждому пациенту две дозы с интервалом в три недели.

Первыми дозы вакцины получат жители Англии, Уэльса и Шотландии. При этом Северная Ирландия заявила, что начнет введение вакцины в начале недели, но не уточнила, в какой именно день. В первую очередь вакцину получат жители домов престарелых и работники хосписов. Также в приоритете на вакцинацию люди старше 80 лет и медработники.

В свою очередь официальные представители здравоохранения Великобритании ожидают до конца декабря до 4 миллионов доз вакцины Pfizer/BioNTech, которая обеспечивает до 95% защиты от COVID-19. На данный момент страна купила 40 млн доз вакцины Pfizer / BioNTech, чего хватит для прививки 20 млн людей или трети населения страны.