Британские ученые выявили неожиданную пользу от решения кроссвордов

Масштабное исследование доказало связь между решением кроссвордов и других головоломок и здоровьем головного мозга.

К таким выводам эксперты из Университета Эксетера и Королевского колледжа Лондона пришли, проанализировав данные более чем 17000 здоровых людей в возрасте от 50 лет и старше, сообщает EurekAlert!.

Выяснилось, что ежедневное решение различных головоломок вроде кроссвордов способствует улучшению здоровья мозга и повышению его активности. Такие данные были подтверждены онлайн-тестами CogTrackTM и PROTEC.

"Мы нашли взаимосвязь между тем, как часто люди разгадывают кроссворды и другие головоломки и тем, с каким успехом они решают задачи на внимание, логическое мышление и память", — заявил ведущий автор исследования профессор когнитивной неврологии Кит Веснес.

"Производительность была последовательно лучше у тех людей, которые практиковали головоломки, и в целом улучшается постепенно, вместе с частотой использования головоломок. Например, те из участников исследования, кто часто решал кроссворды, справляется с задачами так же хорошо, как и люди на 10 лет моложе", - добавил ученый.

Сейчас исследования продолжаются, для участия в новом этапе зарегистрировались более 22 тысяч человек в возрасте от 50 до 96 лет. Ученые надеются определить, благодаря каким механизмам формируется найденная взаимосвязь.