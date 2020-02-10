Британское издательство выпустило книгу исследований ученых харьковского "политеха"

10 февраля 2020 г. 20:00
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Британское академическое издательство "Cambridge Scholars Publishing"  выпустило книгу ученых Харьковского политехнического института под названием "Анализ материалов с использованием совместных рентгеновских флуоресцентных и дифракционных спектров". 

Об этом сообщили в пресс-службе НТУ "ХПИ".

Авторы книги - научные сотрудники кафедры физики металлов и полупроводников НТУ "ХПИ" Игорь Михайлов, Алексей Батурин и Антон Михайлов.

Книга посвящена рентгеновским методам анализа материалов, а именно: идее комбинирования спорных подходов рентгеновского анализа - фазового и элементного. 

"В этом и есть ее новизна, потому что в классическом понимании эти подходы к анализу материалов противоречивы, то есть, требуют противоположных условий съемки. С помощью оригинальной системы вторичных излучателей нам удалось разместить пики дифракции на "пустых" участках спектра флуоресценции", - рассказали в ХПИ. 

Как отмечается, впервые эта идея была опубликована в журнале "Вопросы атомной науки и техники" в 2014 году, а статья была отмечена в ежегодном английском обзоре "2014 Atomic Spectrometry Update - a Review of Advances in X-ray Fluorescence Spectrometry". 

"Работа над книгой заняла почти два года и в ней нашли отражение результаты работы не только нашей лаборатории, но и всей кафедры за последние 30 лет", - рассказали в "политехе" и добавили, что данная книга будет полезна специалистам в области физики твердого тела, студентам и аспирантам, которые углубленно изучают эту тематику. 

Cambridge Scholars Publishing - независимое академическое издательство, основанное бывшими преподавателями и исследователями Кембриджского университета. Сегодня здесь выходят публикации оригинальных научных работ по широкому кругу направлений в четырех ключевых областях: гуманитарные и социальные науки, медицинские науки, физические науки, науки о жизни. Публикации продаются по всему миру через международные дистрибьюторские компании, а также приобретаются академическими библиотеками.

 

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