Бросался на правоохранителей и бил ногами такси: суд передал в полицию материалы по хулиганству чугуевского депутата в Харькове

01 декабря 2019 г. 17:00
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В Харькове суд передал в полицию материалы об административном правонарушении в отношении одного из депутатов Чугуевского райсовета по поводу хулиганства.

Соответствующее постановление об этом было опубликовано в Едином реестре судебных решений.

Как следует из постановления суда, в соответствии с протоколом об административном правонарушении, 17 июня в 04:45 в Харькове, находясь на проспекте Московском возле дома № 90, депутат, находясь в состоянии алкогольного опьянения выражался нецензурной бранью в сторону полицейских, бросался на них, на замечания не реагировал и бил ногами автомобиль таксиста Дэу Ланос.

Сообщается, что в судебное заседание фигурант дела не явился, хотя о судебном разбирательстве ему сообщалось должным образом, ходатайств об отложении рассмотрения дела он также не подавал.

Суд считает, что повреждение автомобиля таксиста может свидетельствовать о наличии в действиях фигуранта признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 УК Украины. 

«Попытки же ударить полицейских могут свидетельствовать о преступлении, предусмотренном ст. 345 УК Украины "Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа"- сказано в постановлении суда.

Суд постановил передать данные материалы в полицию для внесения сведений в Единый реестр событий и происшествий и для осуществления досудебного расследования по данным фактам.

 

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