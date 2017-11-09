Бросил сигнальную ракету и включил газ. На Алексеевке мужчина угрожал подорвать жилой дом

Спасать жителей одной из харьковских пятиэтажек от мужчины, который угрожал подорвать их жилье, пришлось накануне правоохранителям. События похожие на сценарий американского боевика развернулись на улице Астрономической. Около трех часов дня 38-летний мужчина из окна своей квартиры бросил сигнальную ракету, предварительно приведя её в действие, затем открыл газ на кухне и сообщил – скоро дом взлетит в воздух.

Александр Коцар, начальник Киевского отдела полиции:

Відкрив газ та погрожував працвникам поліції та мешканцям підірвати даний будинок. Нами було прийнято рішення провести перемовини з даним громадянином, щоб останній припинив свої протиправні діяння. Перемовини з даним громадянином результату ніякого не дали.

Житель дома забаррикадировался в своей квартире, после безуспешных переговоров дверь открыли принудительно спецназовцы харьковского «КОРДа», они же и задержали мужчину. По данным полицейских, задержанный ранее злоупотреблял спиртными напитками и наркотическими средствами. В помещении копы также нашли 4 шприца с жидкостью бурого цвета, около килограмма маковых семян и три бутылки наполненных жидкостью с характерным запахом ацетона.

Александр Коцар, начальник Киевского отдела полиции:

Внаслідок події ніхто з громадян не постраждав. Відкрито кримінальне провадження сттті 296, частини 4 Криімнального Кодексу України. Дана особа затримана по статті 208.

Согласно санкции статьи «Хулигантство» мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.