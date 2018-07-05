Бросили дымовую шашку, разбили посуду и сорвали картины. В Харькове разгромили офис ЛГБТ-сообщества

В офис проекта PrideHub, где собираются представители ЛГБТ-сообщества, а также их друзья, нападающие пришли почти в 9 вечера, накануне. В єтот день в центре проходило занятие английского разговорного клуба. Молодчики в противогазах бросили дымовые шашки, распылили газ и разгромили помещения комьюнити-центра, сорвали картины со стен и разбили посуду. За медицинской помощью, никто из присутствующих, а мужчин на тот момент среди них не было, не обращался, нападающие в этот раз нанесли скорее моральный ущерб, отмечают в сообществе. такие действия расценивают как провяление нетерпимости, наступление на свободу слова и свободу самовыражения, а также как психологическое давление. Тем более, что подобные случаи по всей Украине проиходили неоднократно, в том числе в Харькове, когда в мае прошлого года акция против гомофобии, которую проводили представители ЛГБТ-сообщества возле Дворца бракосочетания закончилась потасовками. Участники проекта "PrideHub" уверены, новое нападение молодчики готовилися заранее.

Анна Шаригина, координатор проекта PrideHub:

Это свидетельствует об умышленности их действий. О том, что они это преступление планировали заранее, потому что мы действительно, в целях безопасности передавали информацию только лично людям.По моему мнению, есть две цели. Первая – запугать. И она очевидна. Вторая – попиариться и сделать на этом хайп.

Вера Чернигина, посетительница комьюнити-центра:

Граната белого дыма военного назначения, которая при работе не должна находитсья в руках. то есть потенциально она могла взорваться в руках у этих людей. И они её бросили в одну из активисток, которая выбежала посмотреть что происходит, то есть она написала заявление о нападении в полицию.

Уголовное производство в полиции открыли по статье "Хулиганство". В данный момент правоохранители опрашивают свидетелей и очевидцев события. Полицейские изъяли материалы с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали момент нападения. Вещественные доказательства направлены на экспертизу. Пока никто из тех, кто может быть причастным к погрому, не задержан.

Ольга Терещук, пресс-офицер Основянского отдела полиции:



Правоохоронці оглянули місце події, вилучили корпус гранати та два пустих газових балончики, речові докази направлені на експертне дослідження. За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч.2 статті 296 «Хуліганство».

Официальных заявлений по поводу причастности к погрому ни одна из организаций, осуждающих представителей нетрадиционнйо ориентации на данный момент не сделала. Однако в СМИ распространяется информация со ссылками на собственные источники, которые желают остаться анонимными, что это было знаком солидарности с националистами, которые пострадали во время акции в столице, пропагандирующей выступать против проведения КиевПрайда.