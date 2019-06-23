Будет что вспомнить: в Херсонской области выпускной закончился массовой дракой

На Херсонщине празднования выпускного вечера закончилось массовой дракой между выпускниками и их родителями, в результате чего два человека получили серьезные травмы.

Об этом сообщает одно из местных изданий.

Окончание обучения своих сыновей и дочерей жители Великолепетиского района области решили как следует отметить в популярном кафе на трассе между городом Таврийском и селом Малокаховка Каховского района. Компания выпускников и их родителей гуляла с двух часов дня до двух ночи, развлекаясь и выпивая спиртные напитки.

Однако в какой-то момент двое подвыпивших выпускников сцепились с двумя другими посетителями заведения. Вскоре количество защитников увеличилось за счет друзей с одной стороны и родителей выпускников - с другой.

Как результат, драка переросла в массовую, а двое ее участников - 17-летний выпускник и его отец - получили травмы. Если мужчина отделался синяками и ушибами, то его сын пошел во взрослую жизнь, встретив рассвет, с переломом носа и разбитой головой.