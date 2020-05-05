«Будет два этапа»: когда в Харькове заработает метро

Междугородный транспорт и внутреннее железнодорожное сообщение - в середине лета, метро - в конце июня или в начале июля.

В Офисе президента сообщили, когда в Украине могут возобновить работу метрополитенов, поездов и маршруток.

По словам Премьер министра Украины Дениса Шмыгаля, в правительстве пока не видят возможности пустить междугородный транспорт. Восстановить работу метрополитенов позволят на предпоследнем этапе карантина.

Между тем, городской транспорт продолжит работать в карантинном режиме. Увеличивать его количество на маршрутах и менять график работы могут городские головы.

Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины

Для Києва, Харкова - таких міст, де більше мільйона населення, - це величезний ризик того, якщо буде один хворий в метро, - дуже швидко буде відбуватись передача. Тому відкриття метрополітену передбачається в два етапи

Так, на третьем этапе ослабления карантина метро заработает для отдельных категорий граждан и будет ездить при определенных ограничениях.

На четвертом этапе послабления, который будет возможен при завершении эпидемии, метро возобновит свою работу в обычном режиме.

Отсутствие междугородного сообщения в разгар дачного сезона более всего ударило по тем, кто имеет огороды за городом или приусадебные участки.

Пенсионерка Ирина Владимировна рассказывает, что из-за запрета пригородных перевозок в свой сад в Рай-Еленовке в этом году еще не ездила. Однако надеется, что хотя бы урожай будет хорошим.

Ирина Владимировна, пенсионерка

Туда ходили автобусы, ходили маршрутки, ходили электрички. Это Харьковская область, 15 минут от Харькова ехать. Я не представляю, как люди там живут, они же все работают в Харькове. А для меня это - неудобство очень большое

При отсутствии метрополитена харьковчанин Сергей в офис добирается на двухколесном «железном коне». Так удобнее и для здоровья полезнее, говорит мужчина. Ведь автомобилей в городе сейчас не так много, как до карантина.

Сергей, медиаменеджер

Если надо, то можно продолжать, но хотелось бы, чтоб были какие-то механизмы, чтоб… Прогуляться в парках или иногда, без психологических ограничений. Карантин может продолжаться, но он должен быть структурирован, качественный, чтоб ты не терялся, или можно выйти, нельзя, можно на велосипеде кататься или нет. Много таких особенностей, которые не до конца понятны

За последние сутки на Харьковщине медики подтвердили 19 случаев заболевания коронавирусом. Это жители Харькова, Волчанского, Змиевского, Дергачевского, Харьковского и Первомайского районов. По состоянию на 5 мая в регионе лабораторно подтверждено 380 случаев заболевания COVID-19.Госпитализованы 153 человека. Из них 4 находятся на кислородной поддержке. 180 - на самоизоляции.

К сожалению, за сутки от коронавируса умерла женщина 1956 года рождения. В итоге, за период регистрации, 37 пациентов выздоровели, десять умерли.

На время карантина, когда привычный досуг - прогулки в парках и посещение кафе и развлекательных центров запрещены, горожане больше уделяют внимания вещам, на которые не находилось свободного времени.

Елена, харьковчанка

Я читаю, очень мне интересно, замечательно себя чувствую. Даже я еще бы 3 месяца сидела

Татьяна, харьковчанка

Хожу иногда на работу. Дома сижу. - Изменилась жизнь за 2 месяца? - Изменилась: денег нету. Раз в неделю хожу на работу - из-за того, что людей мало. Дни уменьшили рабочие, количество

По данным центра общественного здоровья, за сутки в Украине зафиксировано 366 новых случаев инфицирования коронавирусом. По состоянию на утро общее количество больных COVID 19 достигло 12 697 лабораторно подтвержденных случаев. Из них 316 летальных, почти две тысячи пациентов выздоровели.