Будет ли карантин в Харькове?

Завтра в Харькове соберется комиссия по чрезвычайным ситуациям, которая примет решение о введении карантина из-за распространения коронавируса. Завтра карантин введен не будет. Об этом рассказал директор департамента по вопросам информации и связей с общественности Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

"Эпидемиологическая ситуация в Харькове сейчас настолько спокойная. Здесь нет ни одного подтвержденного или подозреваемого случая на коронавирус... Сегодня будет изучено это решение Кабмина. Завтра, мне так подсказывает сердце, будет собрана комиссия по чрезвычайным ситуациям, на которой заслушают санитарных врачей, на которой заслушают руководителей образовательных учреждений, руководителей департамента здравоохранения и будет принято какое-то взвешенное решение", - сказал Юрий Сидоренко.

Он отметил, что введение карантина в школах и детсадах может быть хуже, чем учебный процесс, ведь родители не будут знать, что делать с детьми и будут брать их на работу.