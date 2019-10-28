"Будут жертвы не только из числа преступников" Аброськин - о криминогенной ситуации в Харькове

Стрельба, завершившаяся убийством и огнестрельным ранением, произошедшая 25 октября этого года на Клочковской, свидетельствует о продолжении долговременной войны за передел сфер преступного контроля именно в Харьковской области.

Об этом написал бывший первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Фейсбук.

Анализируя ситуацию, которая произошла в минувшую пятницу в центре Харькова, Аброськин отметил, что это была уже не первая неудачная попытка убить Георгия Исакова, который, по словам правоохранителя, является членом преступной группировки «Князя».

«Что интересно, так это сам киллер Алексей Титов, житель Горловки Донецкой области. С 2003 года он отбывал наказание за убийство именно в Харьковской области, в Диканевской исправительной колонии №12. На тюремном сленге имел статус «козла», работая в хозяйственной обслуге, и был досрочно освобожден в 2009 году. Это подтверждает основную версию, что харьковскую преступную элиту поджимает донецкая, вынуждены «переселенцы», - написал Аброськин.

Анализируя все события, которые проходят в нашей стране в последнее время, Аброськин отмечает, что параллельно с изменением политического руководства проходят соответствующие изменения и в преступном мире, меняются сферы влияния «воров в законе» и лидеров преступных группировок.

«Без оружия и взрывных устройств не обойдется, будут убитые и не только из числа преступников, но и случайные граждане», - прогнозирует Аброськин.

Напомним, 25 октября на парковке возле супермаркета «Восторг» произошла перестрелка, в ходе которой был один человек убит, а второй был ранен и госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. Убитым в ходе перестрелки оказался Владимир Борох - один из свидетелей по делу об убийстве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Чуть позже, приблизительно через час, в районе железнодорожного вокзала при задержании полицией подорвал себя гранатой и киллер, которым оказался житель Горловки Донецкой области Александр Титов. Как сообщалось, на даче у стрелка нашли целый арсенал оружия и боеприпасов.

Ранее, в начале ноября 2017 года в Харькове на Клочковской расстреляли 45-летнего бизнесмена Эдуарда Аксельрода, который, по словам Юрия Луценко, бывшего в то время Генпрокурором, мог быть причастным к убийству Дениса Вороненкова.

А 11 октября 2018 года на Клочковской на парковке спортивного клуба «Йод» было совершено покушение на харьковского бизнесмена и адвоката Владислава Безрука. Харьковчанин был ранен, но остался жив. В больнице его оперировали.