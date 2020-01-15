Бухгалтер харьковского предприятия присвоила себе 475 тысяч гривен

Приговором Киевского районного суда Харькова главного бухгалтера одного из обществ с ограниченной ответственностью города признали виновным в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, подделке документов на перевод и их использовании. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры в Харькове.

По информации руководителя местной прокуратуры Эдуарда Новикова, женщине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с лишением права занимать должности сроком на 3 года, с конфискацией имущества.



Главный бухгалтер, злоупотребляя служебным положением, воспользовалась в свои интересах электронным ключом доступа к банковскому счету предприятия, подделала документы на перевод, перечисляла средства на свои собственные счета.

Таким образом бухгалтер присвоила почти 475 тыс. грн. предприятия, чем нанесла ему материальный ущерб на указанную сумму.



Свою вину обвиняемая во время досудебного расследования и судебного рассмотрения не признала.

Относительно нее избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до вступления приговора в законную силу.