Бульдозер Минобороны снес частное здание на Полтавском Шляхе

Когда бульдозер Минобороны, проломив забор, утром снес этот недострой на Полтавском Шляхе, спасать его пришла хозяйка - Юлия Ковалева. Территорию сейчас закрыли, на входе дежурит охрана, и Юлия - единственная, кому удалось прорваться на строительную площадку. Она простояла весь день там, чтобы бульдозер не разрушил здание полностью. Говорит, что недострой принадлежит ей, после того, как Минобороны официально отказалось от него и передало АОЗТ "ГЕЯ", а они продали ее госпоже Юлии.

Юлия Ковалева, владелица



Підтверджено рішенням Верховного суду статус цього участка, від якого ще в 2007 році відмовилися і видали її в міськраду. І міськрада на основі цієї відмови, що було перевірене всіми судами, якими можна, виділили цю землю цій організації під оцю будівлю. Після цього я її придбала.



Однако в Минобороны считают, что имеют право делать здесь что угодно.

Юрий Грушевский, председатель Восточного управления капитального строительства Минобороны, объясняет, что участок всегда принадлежал им, а недострой нынешняя владелица купить у АОЗТ "ГЕЯ" не могла - здание этой фирме уже не принадлежало.

Юрий Грушевский, представитель Минобороны



Решением Харьковского горсовета этот участок передавался АОЗТ "Гея". Это АОЗТ было обязано в течение 5 лет провести здесь строительство. Строительство, как вы видите, проведено не было. И решением Хозяйственного суда их договор аренды был разорван



Представитель госпожи Ковалевой, Юлия Малинка, эти слова опровергает и говорит, что все не так просто. Через десять лет после событий, о которых говорят в Минобороны, ведомство решило бороться за здание в суде. И хоть суд они и выиграли, однако затем решение было отменено.

В 2018 році Предстаництво капітального будівництва подало до суду з вимогою анулювати рішення харківської міської ради. Першу інстанцію вони програли, а друга інстанція скасувала рішення першої. Але була подана касаційна скарга, і рішення першої інстанції було скасоване

Юрий Грушевский же объясняет, что территорию Минобороны нельзя передавать в другую собственность так просто, поэтому участок принадлежит им, а недострой просто опасен для людей.

Юрий Грушевский, представитель Минобороны



В решении Верховного суда ничего не говорится про отмену регистрации участка. Так что она как была за Минобороны, за Восточным УКБ, так и остается за Восточным УКБ. Эта конструкция опасна для жизни. Вот этот момент мне нужно решить. Жалко, что вы поздно приехали, мы бы вам показали, что здесь было. Здесь все усеяно шприцами



Поэтому обеим сторонам остается только ждать решения суда.

По словам присутствующих, патрульные приезжали сюда уже 6 раз и на Минобороны уже было написано несколько заявлений с обвинениями в рейдерстве.