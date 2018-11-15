Бунт холодных батарей и пикет "за тепло". Харьковчане начинают выходить на акции протеста из-за проблем с отоплением

Температура в помещении у харьковчан, которые живут в доме номер 4 по улице Соича не превышает 14 градусов, рассказывают люди. Отопление здесь включают лишь на несколько суток, затем - снова порывы и холод, и так по кругу уже в течение месяца. После очередной аварии без тепла пришлось сидеть почти неделю. Верхняя одежда заменила пижамы, жалуются харьковчане, обогреватели они включают на полную, малыши болеют.

Наталья, жительница дома №4 по улице Соича:

В прошлый четверг в 11 вечера оно выключилось, звонили на "горячую линию" урядову, и в нашу диспечтерскую, и в "теплосети" и никаких сигналов, у меня в комнате было 14 градусов, на что ребенко мой, когда вам звонила, были в поликлинике, у меня у ребенка бронхит. Не говоря о себе, я уже вообще ничего не говорю, что я болею.

Наталья, жительница дома №4 по улице Соича:

Ситуация очень неприглядная, в доме холодно, начиная с порога и до самого верха. Наверное, большинство квартир не отапливается. Остекляли одно крыло, которое выходит на лицевую сторону улицы, а которое с левой стороны крыло, оно не остеклено. Вот так в разодранном виде и стоит до сих пор. Плюс этот холод и очень прекрасно мы себя чувствуем в кавычках, можно сказать.

Жители дома уже устали обрывать телефонные линии, чтобы связаться с коммунальщиками. Хотят вызвать специальную комиссию, чтобы те замеряли температуру в квартирах и вскоре учли это, насчитывая оплату за тепло.

Татьяна, жительница дома №4 по улице Соича:

В одной комнате оно появилось, в второй - нет. У меня отопление было во второй комнате всего лишь четыре дня. С 3 по 7 ноября. Дали в октябре, потом с 3 по 7 ноября. Платить я буду как и все, потому что в доме стоит счетчик, который делит все пропорционально на все квадратные метры.

На отсутствие тепла харьковчане регулярно жалуются, начиная с 15 октября, когда в городе официально стартовал отопительный сезон. Накануне возмущенные люди, жители домов по улице Морозова даже перекрыли дорогу, чтобы привлечь внимание к проблеме. Движение трамваев по двум направлениям прекратилось, возобновили его через полчаса после завершения акции протеста. Горячими батареи в домах пикетчиков стали только утром, 15 ноября, когда тепло появилось после проведения ремонтных работ, которые продолжались всю ночь. По официальной информации КП "Харьковские тепловые сети", в течение дня не было отопления в 73 жилых домах и школе Немышлянского района. Ремонт участка на тепломагистрали, прогнозируют тепловики, закончится поздно вечером. Еще более полсотни зданий в Московском районе останутся без тепла 16 ноября. там коммунальщики тоже будут проводить раюлты по устранению дефекта в ближайшее время - об этом сообщили на сайте КП "ХТС". В то же время, в социальных сетях горожане обсуждают, что адресов с холодом в квартирах гораздо больше. Поэтому же в пятницу харьковчане выйдут на пикет под стены мэрии ст ребованием решить ситуацию с отоплением немедленно.