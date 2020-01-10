Бунт в харьковской исправительной колонии: тюремщиков подозревают в превышении служебных полномочий

10 января 2020 г. 18:10
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В отношении должностных лиц Алексеевской исправительной колонии №25 и Северо - Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины открыты уголовные дела по факту превышения служебных полномочий во время проведения общего обыска в исправительном учреждении и применения к осужденным спецсредств 8 января 2020 года. 

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как установлено, при проведении обысков администрацией колонии у некоторых осужденных, которые якобы оказывали неповиновение, к ним применена физическая сила и спецсредства  - наручники и резиновые дубинки. В результате этого им были причинены телесные повреждения.

По данному факту прокуратурой области внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам состава уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа).

 Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве поручено Территориальному управлению Государственного бюро расследований в Полтаве.

 

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