Бунт в колонии на Алексеевке: правозащитники заявили о пытках и изнасилованиях осужденных

Представители Харьковской правозащитной группы сделали заявление о пытках заключенных исправительной колонии №25, которая находится на Алексеевке.

По словам правозащитников, осужденные рассказывали им о тяжелой работе с ненормированным графиком, а также о пытках, в частности, о том, что осужденным не давали по семь суток воды и еды. Кроме того, осужденные рассказали об изнасилованиях в стенах колонии.

Всего правозащитники собрали около 20 заявлений осужденных со свидетельствами издевательств.

«Второго и третьего января в колонию приезжали адвокаты ХПГ Геннадий Токарев, Тамила Беспалая и Владимир Глущенко. Они зафиксировали немало свидетельств о пытках и бесчеловечном обращении - изнасилование, постоянные избиения, сверхурочный и бесплатный изнурительный труд. Кроме того, люди жаловались, что администрация заведения через добровольных помощников постоянно требует у осужденных деньги», - сказано в заявлении ХПГ.

Правозащитники рассказали, что в течение дня не могли попасть на территорию учреждения. По их словам, сначала администрация не пускала их из-за того, что «не в состоянии обеспечить достаточную охрану», ведь на территории колонии уже находился представитель Уполномоченного по правам человека в восточных областях Сергей Красноперов.

«Впрочем, даже ознакомиться с личными делами, хранящихся не на территории колонии, а в спецчасти, правозащитникам не разрешили», - сообщили правозащитники, добавив, что позже им все же разрешили ознакомиться с личными делами 4-х осужденных, эти документы находились в спецчасти – за пределами колонии.

Как сообщалось, администрация колонии заявила о предотвращении бунта в стенах колонии 8 января.