А был ли Руднев в Харькове? В мэрии рассказали, что в могиле большевика его останков не нашли

Впервые представители нескольких общественных организаций заговорили о перезахоронении останков Николая Руднева еще больше года назад. Они предлагали провести эксгумацию и убрать могилу советского революционера с площади Героев Небесной Сотни – площадь переименовали после того, как вступил в силу закон о декоммунизации. Ранее она была названа в честь того же Руднева. Координатор харьковского Евромайдана Владимир Чистилин рассказывает, он и другие активисты, неоднократно обращались к местным властям и в Министерство культуры с требованием исключить объект из списка культурных памяток, в который могила Руднева попала еще во времена СССР, и затем вовсе убрать её с площади. Присутствие такого объекта, говорит Чистилин, недопустима в европейском городе и может спровоцировать конфликты между представителями проукраинских и пророссийских идеологий.

Владимир Чистилин, координатор харьковского Евромайдана:

Нема вже лєніна, нема вже навпроти успенського собору нічого і це була точка зборки для людей проросійської орієнтації, і щоб не виникали конфлікти, треба було просто прибрати цю могилу, ми зверталися до мерії, до кого тіки не писали.

Долгожданное активистами решение о перезахоронении большевика Николая Руднева на одном из харьковских кладбищ, чиновники приняли 30 ноября на заседании Городской комиссии по вопросам топонимики и охраны историко-культурного наследия. Тогда в мэрии подчеркивали, прежде чем провести процедуру, необходимо пройти несколько согласований, в частности, получить разрешение от Министерства культуры. Но уже через несколько дней, в горсовете сообщили – могила оказалась «коммунистическим фейком», останков Руднева там не обнаружили.

Юрий Сидоренко, дир. Департамента по вопросам информации и связям с общественностью горсовета:

Сегодня были проведены на месте предполагаемого захоронения Руднева работы по шурфованию. Работы заключались в том, чтобы понять, есть ли там вообще останки "пламенного революционера" или нет, оказалось что никаких останков там нет. Работы были проведены на глубине до двух метров, это достаточно для того, чтобы понять стоит ли искать дальше или нет.

В горсовете говорят, в данный момент готовят акт с выводами специалистов, который направят в Министерство культуры с требованием изменить статус памятки, чтобы таким образом получить возможность убрать плиту с площади.