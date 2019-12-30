Был пьян, дебоширил и сопротивлялся патрульным: начальника отдела полиции в Харькове отстранили от должности

30 декабря 2019 г. 12:40
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Руководителя одного из харьковских территориальных отделений полиции отстранили от занимаемой должности.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, майор полиции находился в состоянии алкогольного опьянения и оказал сопротивление патрульным полицейским. 

«Руководство областного главка полиции дало принципиальную оценку его действиям и назначило по данному факту служебное расследование»,- говорится в сообщении.

По данным полиции, 30 декабря около 00:45 на территории гаражного кооператива в Московском районе Харькова между указанным работником полиции и охраной возник конфликт.

На место происшествия прибыл наряд патрульной полиции, который пытался уладить ситуацию. Однако мужчина продолжил вести себя агрессивно, нецензурно ругался и угрожал патрульным. В связи с этим патрульные были вынуждены применить в отношении майора полиции спецсредства и меры физического воздействия.

33-летнего мужчину доставили в Московский отдел полиции. 

В настоящее время решается вопрос о квалификации действий полицейского по Уголовному кодексу Украины.

По распоряжению руководства ГУНП в Харьковской области начальника одного из районных отделений полиции отстранили от занимаемой должности и назначили служебное расследование.

«Действиям полицейского будет предоставлена надлежащую правовую оценку. Он нарушил принципы этического кодекса работника полиции - обнаружил грубое неуважение к коллегам и продемонстрировал бестактное поведение в отношении граждан», - пообещали в полиции и добавили, что в ноябре этого года указанный руководитель уже получил выговор за нарушение служебной дисциплины. 

«Позиция руководства Национальной полиции Украины и ГУНП в Харьковской области в этом вопросе является принципиальной и неизменной - таким работникам не место в рядах полиции», - подытожили в пресс-службе правоохранителей.

 

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