Была у знакомого: пропавшую в Харькове несовершеннолетнюю девушку нашли

14 мая 2020 г. 19:07
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Харьковские правоохранители разыскали и вернули родителям несовершеннолетнюю девушку, которая пропала накануне днем.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, как сообщалось.13 мая в полицию обратилась мать 16-летней девушки и сообщила, что 11 мая около 16:00 ее дочь ушла из дома и не вернулась.

Полицейские установили местонахождение разыскиваемой. Как выяснилось, девушка все это время находилась у своего знакомого. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

С ней была проведена профилактическая беседа.

В отношении матери составлен административный протокол по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

 

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