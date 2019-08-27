 

Бывшего бизнес-партнера семьи Трампа разоблачили в краже чемоданов в аэропорту

27 августа 2019 г. 15:00
Источник: Интерфакс-Украина
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Полиция задержала владельца сети отелей в штате Миссисипи Динеша Чавлу за кражу чемодана с ленты выдачи багажа в аэропорту Мемфиса, пишет MarketWatch.

По сообщению полиции, он взял чужой чемодан с ленты и отнес его в свой автомобиль, после чего вернулся в аэропорт и вылетел своим рейсом. Его действия попали на камеру наблюдения, после чего полиция обыскала его автомобиль и обнаружила там второй чемодан, украденный еще в июле.

Общая сумма содержимого двух чемоданов оценена в $3,9 тыс. Бизнесмен сознался в кражах и отпущен под залог в $5 тыс.

Чавла занимает должность CEO компании Chawla Hotels, которой принадлежат 17 отелей в Миссисипи. Ранее эта компания сотрудничала с Trump Organization, управляющей активами семьи президента США Дональда Трампа, с целью совместного открытия новых отелей под брендами SCION и American Idea. В феврале компания Трампа отказалась от этого проекта из-за неблагоприятного политического климата.

 

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