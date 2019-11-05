Бывшему спасателю объявили подозрение за хранение наркотиков

05 ноября 2019 г. 14:29
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По данным пресс-службы прокуратуры Харьковской области, сообщено о подозрении бывшему работнику ГСЧС в Харьковской области по факту приобретения и хранения наркотического вещества без цели сбыта.

Досудебным расследованием установлено, что будучи работником ГСЧС, подозреваемый получил от неустановленного следствием лица через почтовое отделение наркотическое средство - каннабис, психотропное вещество - амфетамин, метамфетамин, и особо опасное психотропное вещество - MDMA, которые начал незаконно хранить для личного употребления без цели сбыта.

Его неправомерные действия были приостановлены, а наркотические средства - изъяты.

Сейчас досудебное расследование в указанном уголовном производстве завершено и 04.11.2019 обвинительный акт в отношении указанного лица направлено в Ленинский районный суд города Харькова для дальнейшего судебного разбирательства.

В случае доказательства вины, злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

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