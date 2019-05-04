Бывший боевик "ДНР" сдался в полицию

04 мая 2019 г. 17:00
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22-летний бывший боевик незаконного формирования "ДНР" сдался в полицию.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

Парень примкнул в ряды террористов в 2014 году,  будучи несовершеннолетним подростком, однако через полгода сбежал. 

В июне 2014 года 17-летний подросток поддался российской пропаганде и примкнул к рядам незаконного вооруженного формирования, чтобы помочь террористам строить «русский мир». 

Через несколько месяцев, когда украинские военные освобождали северные города Донецкой области, парень испугался и остался в родном городе Бахмут, однако позже он решил снова присоединиться к боевикам. 

В августе 2014-го подросток уехал в оккупированный Донецк, где присоединился к одному батальонов так называемой "ДНР", и в январе 2015 охранял административное здание этого батальона. 

Следует отметить, что «база» находилась в 5 км от Донецкого аэропорта, поэтому с началом боев на территории ДАПу бахмутчанин сбежал.

Узнав из СМИ о возможности освободиться от уголовной ответственности, экс-наемник решил воспользоваться этим шансом и добровольно сдался в Донецко-Луганское региональное управление ГПСУ и полицейским.

Сегодня он добровольно дает показания о незаконной деятельности своих бывших «коллег».

После проверки на отсутствие тяжких преступлений против мирного населения парень может быть освобожден от наказания по ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины.

 

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