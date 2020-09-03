Бывший премьер-министр Италии Берлускони заболел COVID-19

У бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони обнаружили коронавирус, он продолжает работать в изоляции в своем доме недалеко от Милана. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на соответствующее заявление его пресс-секретаря.

Коронавирус у Берлускони диагностировали после его возвращения из Сардинии, где он, по данным СМИ, встречался с известным итальянским бизнесменом Флавио Бриаторе, которого тоже госпитализировали с COVID-19.

Болезнь у бывшего премьера протекает без симптомов, утверждает врач.

По словам пресс-секретаря, 83-летний политик продолжит поддерживать свою партию своими регулярными появлениями в СМИ.

Напомним, Сильвио Берлускони занимал пост премьер-министра Италии в 1994-1995, 2001-2006 и 2008-2011 годах. В 2010-м против него было начато расследование по "делу Руби", в рамках которого премьер обвинялся в сексуальных отношениях с несовершеннолетней. В 2015-м суд оправдал Берлускони, но это стоило ему должности главы правительства.

Политическая сила Берлускони готовится к местным выборам, которые пройдут в стране 20-21 сентября. Проевропейские позиции партии стали заметно «сдавать» в соцопросах в течение последних нескольких месяцев.