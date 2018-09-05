Бывший зять требует с тещи, обвиняемой в заказе его убийства, миллион гривен

Сегодня в Московском райсуде Харькова состоялось судебное заседание по делу об организации заказного убийства директора КП «Горэлектротранссервис» Владислава Васенко.

В судебном заседании подсудимой огласили обвинительный акт, а потерпевший заявил гражданский иск о взыскании с обвиняемой 1 миллиона гривен, сообщает UA:Харьков.

В такую сумму оценил потерпевший свой моральный вред от событий, происходивших с ним в январе 2018 года, когда ему стало известно о том, что экс-теща заказала его убийство.

Как установило следствие, обвиняемая заказала убийство бывшего зятя Владислава Васенко.

За исполнение заказа она предложила исполнителю $ 10 тысяч.

Однако мужчина сообщил о готовящемся преступлении в полицию.

Силовики провели операцию по инсценировке смерти Владислава Васенко на Сумской якобы от инфаркта.

Для достоверности даже было снято соответствующее видео, которое затем было размещено в соцсетях.

Подозреваемую правоохранители задержали во время передачи части денег «исполнителю».

После задержания женщина отказалась давать показания и сотрудничать со следствием.

Правоохранители инкриминируют ей организацию заказного убийства из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 14 п 6, 11, ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, сегодня суд также продлил ей меру пресечения в виде содержания под стражей еще на 60 суток.

Следующее судебное заседание назначено на 26 сентября, начало - в 12:00.