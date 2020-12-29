Бывшую и.о. главы Минздрава Супрун высадили из такси после ее просьбы о проветривании автомобиля

Бывшую и.о. главы Минздрава Ульяну Супрун и ее мужа высадили из такси на полпути из-за просьбы приоткрыть окно, чтобы обезопасить себя от COVID-19. Об этом Супрун рассказала в Facebook во вторник, 29 декабря.

"Вирус SARS-CoV-2 передается воздушно-капельным путем. Скорее всего это может случиться при длительном контакте (более 15 минут) и на близком расстоянии (менее 1,5 метра) от инфицированного человека. Еще вероятнее, что это произойдет в небольшом и плохо проветриваемом помещении. Например, в такси", - написала она.

Из-за этого Супрун и ее муж, когда едут в такси, просят хотя бы на два сантиметра опустить стекло на одном окне.

"Но водитель сказал, что не хочет этого делать из-за того, что образуется сквозняк. А он боится заболеть. Тогда мы сказали ему, что от сквозняка не передаются опасные возбудители болезней, в отличие от душного воздуха. Пробовали рассказать об исследовании. Но он не захотел нас слышать. Зато предложил выйти на полпути из авто. Водитель испугался мифического сквозняка больше, чем реального COVID-19", – пояснила Супрун.

Супругам пришлось вызвать другое такси, где водитель спокойно открыл окно на просьбу и довез до пункта назначения.

Напомним, что за сутки в Украине выявили почти семь тысяч новых заболевших. Число выздоровевших после коронавируса в несколько раз превосходит число новых случаев заражения.