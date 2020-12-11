C начала пандемии Китай отправил 200 миллиардов масок по всему миру

В Министерстве иностранных дел Китая рассказали, что Поднебесная с начала пандемии коронавируса COVID-19 в мире отправила в разные страны больше 200 миллиардов защитных масок, плюс защитные костюмы и тесты.

Глава китайской дипломатии Ван И на конференции "Международная обстановка и китайская дипломатия в 2020 году" уточнил, что Китай отправил еще два миллиарда защитных костюмов и 800 миллионов наборов реактивов для тестов

"Мы развили самые большие производственные мощности медицинских средств и к настоящему времени поставили в различные страны более 200 млрд защитных масок, 2 млрд защитных костюмов и 800 млн наборов реактивов для тестов", - говорится в заявлении Ван И, который также отметил, что Китай помог в борьбе с пандемией более 150 странам и девяти международным организациям.

Стоить отметить, что президент Китая Си Цзиньпин пообещал выделить два миллиарда долларов для Африки, а также предложил странам Латинской Америки и Карибского бассейна кредит в один миллиард долларов для покупки вакцин. Неясно, каковы могут быть условия такой сделки.