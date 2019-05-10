C понедельника некоторые автобусы частично сменят маршрут на две недели

10 мая 2019 г. 19:22

Движение транспорта по ул. Дмитриевской, на участке от ул. Благовещенской до ул. Коцарской, будет запрещено с 8:00 13 мая до 20:00 27 мая.

Как сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на Департамент инфраструктуры, автобусы изменят путь следования по следующей схеме:

(по направлению к Центральному рынку):
№15, 67э, 112э: - ул. Благовещенская - ул. Рождественская - ул. Коцарская - ул. Ярославская - ул. Чеботарская - ст. м. «Центральный рынок»;

(по направлению к Новоселовке):
№15, 67э: - ул. Чеботарская - ул. Ярославская - ул. Коцарская - ул. Малиновского и далее по маршруту;

(по направлению к ул. Клочковской):
№221э: - ул. Благовещенская - ул. Рождественская - ул. Пискуновская - пер. Пискуновский и далее по маршруту.

Неудобства связаны с капремонтом проезжей части.

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