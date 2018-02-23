Cамая холодная ночь в феврале. На Харьковщину пришли холода

23 февраля 2018 г. 18:43
Автор: Светлана Еченина
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Сегодня ожидается холодная ночь в феврале, предупреждают синоптики. В третьей декаде текущего месяца, по наблюдениям метеорологов, в регион придет существенное похолодание, которое можно почувствовать уже сейчас.

Впрочем, морозы накроют не только Харьковскую область, а и всю Украину в целом и даже пройдутся дальше, по всей Евразии, говорят в харьковском Гидрометцентре.

Игорь Кибальчич, синоптик

За счет того, что у нас над Арктикой развился мощный антициклон и под его влиянием у нас перемещаются воздушные массы Северо- Востока преимущественно. Это холодный воздух с территории западной Сибири, с территории Урала. И он распространяется постепенно, начиная с Восточных регионов и постепенно будет продвигаться в центральную и западную Европу.

Харьковчане,в основном кутаются в теплые пуховики и шарфики, но многим такая погода по душе.

Вот и Сергей холода не боится, а наоборот, радуется такой смене температур, говорит  - это к лучшему. И добавляет, что уже давно ждал именно такую ​​настоящую зиму.

Сергей

Это нормальное явление. Вот именно сейчас нет катаклизм, как до этого были зимы такие не понятные, слякоть и все. Вот настоящая зима, такой февраль и был бы.

Харьковчанка

Ну прекрасная погода, замечательная, солнце такое, прям, невозможно смотреть, а так прекрасно.

В выходные морозы не отступят.

В субботу будет облачно с прояснениями.

Температура воздуха по городу ночью опустится от 6 до 11 мороза, а днем ​​будет - 5.

В воскресенье столбик термометра покажет от 11 до 16 со значком минус.

Синоптики предполагают, что первая часть марта также будет морозной, но делать точные прогнозы еще рано, добавляют они.

 

 

Видео: 

Cамая холодная ночь в феврале. На Харьковщину пришли холода - 23.02.2018

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