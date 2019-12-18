«Це гордість нашої Харківщини», - в областном военкомате открыли стену памяти павшим в АТО/ООС воинам

Мені дали чотири кісточки, а я ще не вірю і чекаю завжди, пишаюсь.

Татьяна принесла к фотографии своего погибшего сына цветы, желто-голубые, патриотические, потому что таким был ее Андрей, вспоминает женщина. О том, что сын решил пойти в АТО, Татьяна узнала от него в день своего семидесятилетия.

Теперь в родной школе, где учился снайпер Андрей Попель, позывной "Газель" - мемориальная доска с его именем. Смерти сына не пережил отец героя и через полгода умер. Единственная отрада Татьяны теперь - маленький внук, который остался без отца.

Татьяна Попель, мать погибшего воина

24-го парад, а він мені передає, що «все, мамочко, згоріло, Камаз на якому їхали, БТР». А 25-го останній звонок: «Молитесь, мамо, ми молимось». Останні слова сина. Дружині подзвонив, сказав «Найдіть мене». Уже відчували, що вони не вийдуть з того клятого коридора.

Сын Валентины Николай Белоцерковец пошел в АТО добровольцем в январе, сначала, говорит, даже не признавался, что решил защищать родную землю, и чтобы не огорчать мать, говорил, что едет в командировку. Провоевал мужчина всего несколько месяцев.

Валентина Белоцерковец, мать погибшего воина

В Новотроицком взорвали тот дом, где они находились, боеприпасы там были, ну и, спасая ребят, получил 85% ожогов. Трое суток он, как говорится, был живой, а с субботы на воскресенье помер. Я была возле него, как говорится, что он сказал: "Я, говорит, спасал ребят".

По словам организатора проекта тематической экспозиции «Герої Харківщини у неоголошеній війні «Історія нескорених» Марины Поляковой, фотографии харьковчан, которые отдали свою жизнь за независимость Украины, выбирали долго вместе с родственниками погибших. Всего их здесь 221. Почтить память настоящих героев в стенах областного военного комиссариата пришли родные воинов, курсанты, военные и волонтеры.

Марина Полякова, голова ОО «Всеукраїнське об'єднання рідних зниклих безвісти та загиблих захисників України»

Мы решили сделать проект "Історія нескорених. Продовження" в высших учебных заведениях. Но пилотный проект мы решили сделать здесь. Почему военкомат, почему комиссариат: вот как для меня, для мирного человека, всё начинается отсюда - с военкомата. Сюда пришли наши добровольцы, отсюда была мобилизация. Здесь люди уходят на контракт. Военкомат — это точка начала военной темы. А для меня - войны.

Александр Томашевский, зам. комиссара областного военного комиссариата

По-друге - це військово-патріотичне виховання, це гордість нашої Харківщини, це приклад для інших поколінь. Війна ще триває, і гинуть наші побратими - військовослужбовці

На стене памяти нет лишь воинов, павших в 2019-м. Баннер с их фотографиями добавят позже.