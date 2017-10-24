Целый месяц в холоде. Тепловики назвали точную дату подключения отопления во всем городе

Как известно, отопительный сезон в Харькове начался еще пятнадцатого октября. Но в домах некоторых районов города до сих пор холодно. Например, вот в этой многоэтажке по улице Харьковских дивизий. Здесь людям приходится спасаться подручными средствами: электрические обогреватели, одеяла, теплая одежда и горячий чай.

Людмила, пенсионерка

Спасаемся по-всякому. Кто включает электроприборы, у кого маленькие дети. Ну, стараемся как-то выходить из положения. Потом кухня помогает немного. Потому что каждый же готовит, пьет чай.

В квартире, вместе с Людмилой, живут дети. Женщина жалуется, что из-за холода ее внуки болеют, а лечиться в таких условиях просто невыносимо. От лютого холода страдают и жители нескольких домов на проспекте Победы. Люди жалуются на то, что в домах они ходят в уличной одежде и бесконечно платят космические суммы за электроэнергию.

Ольга, местная жительница

В квартире не просто холодно, в квартире нереально холодно. По четыре комплекта одежды на детях, кошки в шубах. Родители в шоке от счетов за электричество, потому что в каждой комнате обогреватель. Что происходит?

Между тем, в Харьковских тепловых сетях сообщили, что абсолютно все дома в городе будут подключении к системе отопления уже завтра. По крайней мере последний день ​​для подключения тепла по их графикам - 25 октября.