Цена на проезд не изменилась вопреки решению суда. Как харьковчане боролись за его исполнение

Накануне харьковский административный суд удовлетворил ходатайство по обеспечению иска о признании повышения тарифов в метро и наземном электротранспорте незаконным.

Его подали активисты Харьковского антикоррупционного центра. Согласно постановлению, действие новых тарифов должна быть приостановлено до разрешения спора по существу, и это постановление сразу вступило в действие.

Активисты не ожидали, что билеты на проезд подешевеют уже вечером, но этого не произошло даже утром.

Татьяна, студентка

Я действительно ожидала, что будет так, как было принято законом, это было принято именем Украины. Почему так получилось - это надо уже обращаться к горисполкому

Алексей, журналист

Решение суда - это хорошо, прямое народовластие должно быть. Если нет прямого народовластия, то как же мы будем соблюдать нашу Конституцию?

Алексей, харьковчанин

Я отношусь положительно к тому, что было принято такое решение на самом деле, и считаю, что это прямо ну очень большая необходимость для нашего города, ну, то есть, подорожание ощутимо на всех сказалось, и то, что у нас исполнительная власть, к сожалению, работает плохо - это как бы проблема, но я думаю, что если решение принято и оно - на законном уровне, то это реализуется однозначно в самое ближайшее время

Надежда, пенсионерка

Я считаю, что это очень-очень плохо для населения, и за это время, пока вот не выполняется, конечно, много денег уходит нашему, нашему правительству харьковскому

В Харьковском метрополитене невозможность людей проехать по старому тарифу даже не стали комментировать.

Контролер харьковского метрополитена

Нас нельзя снимать, я не принимаю таких решений, я просто контролер, поэтому ко мне как бы с такими вопросами можно не обращаться, я сама не была на суде и никаких решений не принимала

А наземный электротранспорт сегодня пассажиры пытались взять штурмом, когда водитель трамвая отказался везти их по четыре гривны. Так случилось на 27-маршруте.

Максим, свидетель скандала в трамвае №27

Женщина, девушка возмущалась. Никто ей как бы в ответку не дал, ну как бы, а потом мальчик помог, ей сказал, кондукторша, она возбудилась, и мальчик ей говорит в ответку, что, ну как бы, что вы женщина начинаете, вы не правы. Ну и пришлось вызывать девушке полицию

Кондукторы подтверждают - ссоры сегодня идут весь день, но ничего поделать не могут, нет приказа руководства.

Анжела, кондуктор троллейбуса №3

Уже половину кондукторов позабирала, на «скорых» позабирали, так что... Дают 4 гривны - и все. Сказали - с сегодняшнего дня по 4, я не беру, я их отдаю обратно, я не ругаюсь, не это, пускай, как хотят, так и едут.

Поняв, что харьковские власти и коммунальщики по доброй воле не будут выполнять решение суда, заставить их это сделать решили сами активисты, которые вчера выступили истцами. Около трех часов дня они спустились в подземку на станции метро "Университет" и пытались купить билеты по 5 гривен.

Буквально с первых минут к акции протеста присоединились несколько десятков харьковчан.

Татьяна, пассажир метрополитена

Я опустила 5 гривен купюру и ожидаю талончик для прохода в метро. – И что же происходит? – Нету, талончика нету!

Впоследствии активисты добились прохода пассажиров на платформу метро по 5 гривен. Только пришлось оставлять деньги прямо в турникете и заблокировать механизм

Позже к протестующим вышли должностные лица станции метро «Университет», а именно: начальница участка Людмила Онищенко, которая призналась, что требования суда до ее сведения еще никто не доводил

До вас доведено, что метро по 5 грн. – Не доведено

После того, как на стойке дежурного по станции деньги уже не помещались, люди попросили как-то зафиксировать эту сумму. На что работники подземки только развели руками.

Кроме того, на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции, которая и приняла заявление о том, что работники метро не исполняют постановление суда.

После этого активисты поехали к управлению КП «Харьковский метрополитен», чтобы уже до директора предприятия Вячеслава Стаматина, а не его подчиненных, донести постановление Окружного админсуда.

Впрочем, в фойе предприятия их ждали около 20 мужчин, которые, исходя из их слов, просто там стояли и препятствовали попаданию активистов внутрь помещения.

За двадцать минут удалось дозвониться в приемную Стаматина, где сообщили, что директор КП «Харьковский метрополитен» отсутствует на рабочем месте. После чего активисты направились в горсовет, куда отнесли решение суда и зарегистрировали его, чтобы чиновники не говорили, что им также не известно о законных требованиях.