Цена свободы - жизнь. В Харькове чествуют погибших героев Небесной Сотни

Трое харьковчан - Юрий Паращук, Владислав Зубенко и Евгений Котляр погибли от пуль снайперов в Киеве на улице Институтской, именно 20 февраля 2014-го.

Все они - Герои Украины - посмертно.

Владиславу Зубенко и Евгению Котляру установили мемориальные доски памяти на стенах вузов, где они учились.

Евгений Котляр был студентом Харьковского национального университета радиоэлектроники.

Ректор вуза Валерий Семенец говорит, он у него не преподавал, был на другом курсе, но в воспоминаниях однокурсников Евгений остался очень светлым человеком:

Валерий Семенец, ректор ХНУРЭ

Він був принципіальним студентом - це раз, був віданний батьківщині, любив її дуже і тому з перших днів майдану він був там, захищав країну- це дуже великий приклад для наших студентів

Отец Евгения, Николай Котляр, сегодня в Киеве принимает участие в мероприятиях, посвященных чествованию героев.

Студенты, преподаватели, активисты и рядовые харьковчане возложили цветы к мемориальной доске.

Тут же состоялся импровизированный митинг.

В честь героев Революции достоинства в Харькове названы три улицы и площадь, планируется установить памятник, на который активисты уже начали собирать средства

Владимир Чистилин, координатор Евромайдана

Зараз дуже велика проблема - встановлення меморіального комплексу - пам»ятника цим хлопцям. Ми проводимо конкурс, це складна робота, ми хочемо зробити пам»ятник не мертвим, а живим, тобто, це не тільки буде якась скульптура, це велика площа, такий open-spaсe європейського зразка, де булла б і молодь, і рок концерти, і акції. Це серйозний міжнародний конкурс, для цього потрібні кошти, і зараз ми їх шукаємо

Сегодня же в Харькове возле памятника Кобзарю состоится митинг-реквием и траурное шествие к площади Свободы, где установлен камень погибшим за независимость Украины.

Затем все желающие посмотрят фильм" Герои не умирают ".