 

Центр города перекрыт из-за марафона: троллейбусы сменили маршрут

18 августа 2019 г. 8:55
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Движение по ряду центральных улиц будет запрещено с 7:00 до 15:00 18 августа в связи с проведением международного марафона «Освобождение».

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета со ссылкой на Департамент инфраструктуры.

Движение будет запрещено по следующему маршруту: ул. Новгородская - на участке от ул. Липовой до ул. Динамовской, ул. Динамовская - на участке от ул. Новгородской до ул. Тринклера, въезд Тринклера, ул. Веснина - на участке от въезда Тринклера до ул. Сумской, ул. Сумская - на участке от ул. Веснина до ул. Деревянко, Белгородское шоссе - от ул. Деревянко до ул. Академика Курчатова.

Также с 7:30 до 15:00 18 августа будет запрещено движение троллейбусов по ул. Сумской и Белгородскому шоссе, на участке от пр. Независимости до ул. Академика Проскуры, ул. Академика Проскуры, ул. Чкалова, ул. Лесопарковой и ул. Деревянко, на участке от Белгородского шоссе до ул. Балакирева. В связи с этим, троллейбусы будут ходить так:

№2: пр. Победы - пр. Людвига Свободы - ул. Ахсарова - пр. Науки - пр. Независимости - ул. Сумская - пл. Конституции;

№12: ул. Клочковская - ул. 23 Августа - ул. Космонавтов - ул. Деревянко - ул. Балакирева - больница скорой помощи.

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