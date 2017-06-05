Центр Харькова частично перекроют

05 июня 2017 г. 20:31
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Движение транспорта по пр. Науки - на участке от ул. Бакулина до ул. Культуры – будет запрещено с 8:00 до 18:00 6 июня, сообщили в пресс-службе горсовета.

Как пояснили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом проезжей части пр. Науки.

Двустороннее движение транспорта будет организовано по полосе встречного направления.

Также в это время будет запрещено движение троллейбусов по пр. Независимости и пр. Науки - от пр. Независимости до ул. 23 Августа по направлению к центру. Троллейбусы будут курсировать так:

часть троллейбусного маршрута №2: пр. Жуковского - ул. Академика Проскуры - Белгородское шоссе - ул. Сумская – пл. Конституции;

часть троллейбусного маршрута №2: пр. Победы - ул. Людвига Свободы - ул. Ахсарова - ул. Деревянко - Белгородское шоссе - ул. Академика Проскуры -  пр. Жуковского;

- в обратном направлении - по своему маршруту;

№18: больница скорой помощи - ул. Балакирева - ул. Деревянко - ул. Космонавтов - ул. 23 Августа - ул. Клочковская.

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