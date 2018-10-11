Центральная площадь временно закрыта для авто

Движение транспорта по пл. Свободы запрещено до 9:00 17 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Неудобства связаны с подготовкой и проведением на пл. Свободы празднования Дня защитника Украины.Движение транспорта закрыто по обеим сторонам площади: от ул. Сумской до ул. Тринклера, а также от перекрестка ул. Сумская-ул. Свободы до Харьковского национального университета им. Каразина.

Также с 10 по 17 октября автобусы №20э, 65э, 119э, 217э, 296э объезжают закрытый участок следующим образом: - ул. Сумская - пр. Независимости - пр. Науки и далее по маршруту.

Кроме того, с 8:00 до 11:00 14 октября будет запрещено движение троллейбусов по ул. Тринклера, на участке от пр. Независимости до пл. Свободы, и по пл. Свободы.

Троллейбус №18 будет курсировать так: Больница скорой помощи - ул. Балакирева - ул. Деревянко - пр. Науки - ст. метро «Научная».