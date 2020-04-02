Цены, маски и антисептики. Что беспокоит украинцев на карантине - опрос

Более трети украинцев сейчас переживают за здоровье близких, почти треть беспокоят цены на продукты и недостаточность в продаже средств индивидуальной защиты во время эпидемии COVID-19.
Об этом стало известно из опроса "Киевского международного института социологии", проведенного с 27 по 30 марта по телефону.
Респондентов спросили, какие проблемы и сложности их сейчас беспокоят, – и можно было выбрать до 3 ответов.
Ответы были такие:
- 38% переживают за здоровье близких;
- 29% беспокоит то, что сильно выросли цены на продукты питания;
- 27% сложно купить средства индивидуальной защиты: маску, перчатки, жидкость для дезинфекции;
- у 20% возникли финансовые трудности;
- 20% опасаются, что не смогут получить медицинскую помощь в случае необходимости;
- 12% респондентов боятся заболеть сами;
- 12% беспокоит неопределенность ситуации;
- 11% опрошенных беспокоит то, что нужно поехать в другой населенный пункт, а транспорт не ходит;
- 10% волнует то, что нужно ездить на работу, а общественный транспорт почти не работает;
- у 6% возникли сложности с покупкой продуктов питания и необходимых в быту вещей;
- 5% респондентов отметили, что их отправили в неоплачиваемый отпуск;
- 4% беспокоит, что им грозит потеря работы;
- 4% стало сложно вести свою предпринимательскую деятельность.
Среди наемных работников 3% отметили, что столкнулись с невыплатой зарплаты сейчас; 12% предложили уйти в неоплачиваемый отпуск; 2% предложили уволиться по сокращению; 6% предложили согласиться на снижение зарплаты.
Но у 79% занятых ни одной из этих проблем пока не возникало.
КМИС с 27 по 30 марта провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.
Проведено 1500 интервью. Выборка репрезентативна для взрослого населения Украины (в возрасте 18 лет и старше). В выборку не включали оккупированные территории. Погрешность выборки – до 3%.