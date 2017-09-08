Цены на автомобильный газ. Кто виноват и какой стоимости ждать в сентябре

После достижения почти 17-ти гривен за литр цена на сжиженный газ начала понемногу откатываться. Сегодня на заправках его можно найти по 15:40. Есть и по 15. Но и эту стоимость водители считают неоправданно высокой.

Юрий Деркач, водитель:

Это конечно, много. Так вот можно на бензине и плюс газ - расход больше, чем бензина идет. Он по 19 гривен бензин можно заливать. Так что газовые установки поставили много людей. А тут - бац! - и такой облом.

Анатолий Шеремет, водитель:

На 2 гривны подешевело, на 50 копеек подешевело, и что это? Когда я ставил оборудование, 8 гривен было. Сейчас можно было б такую цену.

Чем цена не устраивает? Потому что простым людям эта цена вообще недоступна.

Ценовой скачок в августе, когда сжиженный газ буквально за несколько дней подорожал почти вдвое, эксперты связывали с отсутствием топлива на рынке. При значительном росте его потребления дефицит составил почти 70%. По мнению участников топливного рынка, создан он был искусственно, в результате монополизации поставок из России, откуда пока еще поступает основное количество газа. Премьер Владимир Гройсман назвал эту ситуацию диверсией против Украины.

Владимир Гройсман, Премьер-министр Украины:

Я хочу, аби служби, від кого це залежить, навели порядок на ринку автомобільного газу. Різке підвищення ціни на скраплений газ має всі ознаки змови. Ринок лихоманить.

Разобраться в ситуации на рынке автомобильного газа премьер поручил антимонопольному комитету. Проверку от АМКУ всех поставщиков и последующие штрафные санкции также анонсировал и Президент. Нарушения законодательства теротделение АМКУ в Харькове пока обнаружило лишь в розничных сетях.

Дії операторів ринку, які полягають у схожому підвищенні роздрібних цін на скраплений газ в якості моторного пального містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Между тем в СМИ появились статьи с распечаткой переговоров топ-менеджеров ведущих компаний-импортеров на рынке газа. Воспользовавшись дефицитом, они искусственно поднимали цены на пропан-бутан. Их рост остановил сам рынок. Когда автомобилисты начали переходить на бензин, цена пошла вниз, рассказывает эксперт топливного рынка Богдан Гузь. Изменить ситуацию на рынке может повышение акциза на топливо, ввозимое из России и создание инфраструктуры, отмечает эксперт.

Богдан Гузь, эксперт топливного рынка:

Вот Украина, посчитали, потребляет уже от 120 до 150 тысяч тон газа в месяц. Соответственно базы хранения должны быть больше, чем месячное потребление, суммарный объем баз. Что дает такой объем? Дает возможность привезти танкерами, большими танкерами из других стран, по морю, а это занимает там от 15 до 40 дней.

Эти меры помогут сделать конкурентными поставки из других стран, обезопасят от значительных потерь поставщиков топлива. Но для потребителя это все равно не исключает повышения цены. Правда, она, по мнению эксперта, будет хотя бы стабильна. Пока же руководство страны анонсирует снижение цен на автомобильный газ во второй половине сентября. Прежний уровень Богдан Гузь считает уже недостижимым. На опте сейчас газ идет по 12, 50 за литр. А значит, в рознице к середине сентября можно ожидать разве что 14 гривен за литр.