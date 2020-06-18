Цены на клубнику остаются рекордно высокими: в чем причина

Людмила Шульгина выращивает клубнику на продажу уже лет 20-ть. Говорит, в начале весны казалось, что урожай будет хорошим, однако коррективы внесла погода.

Завязи очень много. Вот, если бы она вся вызревала, на ней завязи очень много, но так как она вянет. Вот этому уже не поспеть, эта уже просто погорит. Сейчас она выглядит хорошей, а дальше так, как пойдет - подниматся температура, куст совсем завянет, и все. Вот эта, да, дозреет потому что она еще набралась

Ягод высокого качества, жалуется Людмила, очень мало. Клубника испортилась. Сначала было слишком холодно и мокро, поэтому корень клубники набрался воды, а затем жара до 33-х градусов и ягоды просто обожглись на грядке. Это повлияло и на вкусовые качества клубники, потому что какими бы красивыми они ни были - все равно кисловатые.

Людмила Шульгина

Она, во первых, от дождя "опухает". Она получает воду и делается мягкая. Сама по себе она вроде еще держится, но она мягкая. Ее придавливаешь, с нее прямо с “порочек” этих идет вода

В этом году в Васищево - клубничном крае - затишье. Сегодня Людмила собрала чуть более 20 килограмм клубники. Немного себе, часть оставила на грядке, ведь она плохая, красивую - на продажу.

Сейчас за кило красной ягоды просит 50-60 гривен. Женщина говорит, раньше весь участок был засажен клубникой, сейчас ее небольшая часть, потому что невыгодно и ухаживать трудно.

Людмила Шульгина

Ухаживать за ней тяжело. Вы понимаете, ее надо срезать, ее надо поливать до осени, ее надо утеплить, ее надо накрыть, ее устилаешь агроволокном, чтоб она не так маралась для продажи. С ней практически все лето, всю весну, всю осень, а урожай только один раз - продал и заканчивается все

Пенсионерка Галина в этом году торговать клубникой вышла в третий раз. Собрала 10 килограмм. Говорит, торговля идет гораздо хуже, поэтому и цену пришлось убавить. Хотя еще несколько лет назад клубничный бизнес приносил неплохие деньги.

Галина Николаевна

Потому что были морозы, когда она зацвела и дождь избил и все. В прошлом году был плохой и этот год плохой. В позапрошлом был хороший

Несмотря на кусачий ценник, за клубникой люди приезжают и из Харькова, и со Змиева. Спрашивают не только о стоимости, но и о том почему в некогда клубничном районе ягоды почти нет.

Людмила Шульгина

Вы знаете, у нас поселок вообще-то считался клубничным районом. Здесь в основном, испокон веков еще моя бабушка выращивала клубнику, в Москву еще даже возили в корзинах. Не так как сейчас цивильненько. И все бросили ее, потому что с ней тяжело. Цены она практически не имела, а когда пошла привозная клубника она совсем в цене упала

Продавцы говорят, насладиться местной ягодой можно будет до конца июня. Однако сбавлять цену будут вряд ли.