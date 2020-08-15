Чак Норрис записал обращение к Лукашенко, сказав, что заставит его плакать

15 августа 2020 г. 15:31
Источник: УНИАН
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Звезда американских боевиков Чак Норрис записал видео для Александра Лукашенко, которого ЦИК Беларуси называет президентом. Видео появилось на сайте платных роликов от знаменитостей Cameo.

"Всем привет. Чак Норрис здесь. Я хотел бы обратиться к Саше, известного по кличке «Саша ноль процентов» и «Мистер Таракан». Ты знаешь, когда я нарезаю лук, плачу не я, а лук. Поэтому, если ты не перестанешь делать то, что делаешь сейчас, я приеду в одну из твоих резиденций и заставлю тебя плакать», - сказал он на камеру.
 

Видео: 

Обращение Чака Норриса к Лукашенко

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