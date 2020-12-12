Часть домов Харькова сегодня без воды: адреса

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Немышлянского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

проезд Стадионный, 6/1-2, 8, 8/3-4, 10/1, 12, 12/1, 13, 17, ул. Харьковских дивизий, 14, 14 к.1, 14 к.1-а, 16, ул. Котельная (ч/с), ул. Могилевская (ч/с), пер. Могилевский (ч/с), пер. Котельный (ч/с), ул. Ясеневая (ч/с), ул. Ощепкова, 14/22 (п. №4) до 20:00 12.12.20 г.

А также:

Индустриальный район:

ул. Роганская, 9-а (п. №1) до 17:00 12.12.20 г.

Московский район:

ул. Дружбы Народов, 242 (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 83 (п. №3, стояк) до 20:00 12.12.20 г.

Новобаварский район:

ул. Лысенко (ч/с), ул. Николая Бажана (Кривомазова), 6 (п. №2, стояк) до 20:00 12.12.20 г.

Слободской район:

ул. Танкопия, 6 (п. №10, стояк) до 20:00 12.12.20 г.

Холодногорский район:

ул. Чеботарская, 49, ул. Маршала Малиновского, 30, ул. Кашубы, 7, ул. Большая Панасовская (Котлова), 38 (стояк), пер. 2-й Таганский, 7 (п. №2) до 20:00 12.12.20 г.

Шевченковский район:

ул. Музыкальная (ч/с), ул. 23 Августа, 2 (п. №4, стояк), 22 (п. №1), до 20:00 12.12.20 г.