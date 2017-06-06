Часть Харькова осталась без воды

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 6 июня, временно отсутствует водоснабжение, сообщает сайт горсовета.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Так, в Киевском районе, на ул. Шевченко, 301 (п. №1, стояк), подачу воды планируется возобновить до 20:00.

В Московском районе, на ул. Дружбы народов, 240 (п. №3, стояк), ул. Героев Труда, 37-д (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 85 (п. №2, стояк), ул. Руслана Плоходько, 5 (п. №3, стояк), пр. Юбилейном, 40 (п. №1, стояк), ул. Валентиновской, 58-б (п. №5, стояк), воду должны дать до 20:00.

В Слободском районе, на ул. Броненосца «Потемкин», 1 (п. №1, стояк), воды не будет до 20:00.

В Холодногорском районе, на ул. Волонтерской, 68-а (п. №3, стояк), воду дадут до 17:00.

В Шевченковском районе, на ул. Архитекторов, 24 (п. №4, стояк), ул. Новгородской, 12 (п. №2, стояк), водоснабжение должны восстановить до 17:00.