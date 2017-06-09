Часть Харькова осталась без воды

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 9 июня, временно отсутствует водоснабжение, сообщили в пресс-службе горсовета.

Как пояснили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Так, в Киевском районе, на ул. Метростроителей, 29 (п. №2, стояк), воды не будет до 17:00.

В Московском районе, на ул. Родниковой, 3 (п. №3, стояк), пр. Тракторостроителей, 134 (п. №3, стояк), 65-а (п. №4, стояк) подача воды будет возобновлена до 20:00.

В Немышлянском районе, на ул. Амосова, 17, 19, 21, воду должны включить до 20:00.

В Основянском районе, на ул. Валдайской, 24-а, воды не будет до 20:00.

В Слободском районе, на ул. Зерновой, 55-а (п. №1, стояк), ремонтные работы планируют завершить до 20:00.

В Холодногорском районе, на ул. Петра Болбочана, 48 (п. №3, спаренный стояк), ул. Золочевской, 28-а (п. №3, стояк), ул. Беркоса, 26 (п. №4, спаренный стояк), воду должны дать до 17:00. В пос. Подворки, 1-100, пос. Солоницевка, 1-100, на ул. Залютинской, 8, 10 (кафе и АЗС), водоснабжение будет возобновлено до 4:00 10 июня.

В Шевченковском районе, на ул. Космонавтов, 4 (п. №3, подъезд), воду должны включить до 17:00, на ул. Новопрудной, 9-а (п. №1, спаренный стояк), - до 20:00