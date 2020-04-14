Часть Московского проспекта закроют до конца апреля: как изменятся маршруты троллейбусов

В Харькове с 8:00 15 апреля до 20:00 30 апреля движение транспорта по пр. Московскому, на участке от пр. Индустриального до ул. Роганской, будет запрещено.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

По данным Департамента инфраструктуры, это связано с реконструкцией пр. Московского на участке от ул. Двенадцатого Апреля до ул. Роганской.

Также с 6:00 15 апреля до 8:00 25 апреля и с 21:00 26 апреля до 20:00 30 апреля будет прекращено движение троллейбусов по пр. Московскому и бульвару Сергея Грицевца, на участке от ул. Двенадцатого Апреля до разворотного круга «м/р «Горизонт», ул. Плиточной и ул. Шариковой, от пр. Московского до разворотного круга «Восточного», ул. Роганской, на участке от пр. Московского до разворотного круга «Роганский». Поэтому троллейбусы будут курсировать так:

№46: разворотный круг «ул. Двенадцатого Апреля» - пр. Московский - ул. Броненосца «Потемкин» - Конный рынок - ул. Богдана Хмельницкого - пр. Московский - пл. Павловская - ул. Университетская - пл. Конституции (в обратном направлении - через пер. Плетневский - ул. Кооперативная);

№45: не ходит.

А с 8:00 25 апреля до 21:00 26 апреля троллейбусы будут курсировать следующим образом:

№46: - пл. Конституции - ул. Кооперативная - пр. Московский - ул. Богдана Хмельницкого - Конный рынок - ул. Броненосца «Потемкин» - пр. Московский - разворотный круг «ул. Двенадцатого Апреля» - ул. Двенадцатого Апреля - пр. Александровский - ул. Харьковских Дивизий - пр. Московский - ул. Броненосца «Потемкин» - Конный рынок - ул. Богдана Хмельницкого - пр. Московский - ул. Кооперативная - пл. Конституции;

№45: ходить не будет.

На время отсутствия троллейбуса №45 будет организован автобус №77э, который будет ходить так: ул. Роганская (разворотный круг троллейбуса) - ул. Роганская - ул. Мира - ул. Двадцатого Апреля (разворотный круг троллейбуса).

Также по трассе троллейбусных маршрутов №45 и 46 будет курсировать автобус №276э к разворотному кругу «ул. Двенадцатого Апреля» с последующей возможностью пересадки на троллейбус №46, чтобы доехать до центра города.

Автобусы будут объезжать закрытый участок следующим образом:

№121э: ул. Зубарева - ул. Роганская - ул. Мира - пр. Индустриальный - пр. Московский - ул. Старочугуевская - пр. Тракторостроителей - пр. Юбилейный - ул. Академика Павлова;

№137э: микрорайон «Горизонт» - бульвар Грицевца - пр. Московский - ул. Роганская - ул. Мира - пр. Индустриальный - пр. Московский - ул. Старочугуевская - пр. Тракторостроителей - пр. Юбилейный - ул. Академика Павлова;

№213э: ул. Академика Павлова - пр. Юбилейный - пр. Льва Ландау - ул. Краснодарская - пр. Тракторостроителей - пр. Московский - бульвар Богдана Хмельницкого - пр. Александровский - пр. Индустриальный - ул. Мира - ул. Двенадцатого Апреля - пр. Александровский и далее по маршруту;

№252э: ул. Двенадцатого Апреля (круг троллейбуса) - ул. Мира - ул. Роганская - бульвар Ивана Каркача - ул. Луи Пастера - ул. Плиточная;

№16э: ул. Двенадцатого Апреля (круг троллейбуса) - ул. Мира - ул. Роганская - ул. Грицевца - ул. Зубарева;

№71э: ул. Двенадцатого Апреля (круг троллейбуса) - ул. Мира - ул. Роганская - ул. Плиточная - ул. Луи Пастера - ул. Грицевца - ул. Зубарева;

№147э: бульвар Грицевца - пр. Московский - ул. Роганская - ул. Мира - ул. Двенадцатого Апреля - пр. Александровский - пр. Героев Сталинграда - пр. Гагарина - ул. Вернадского - пер. Подольский - ул. Кузнечная - ул. Университетская (круг троллейбуса); в обратном направлении: ул. Кузнечная - пер. Лопатинский - пер. Соляниковский - пер. Подольский - ул. Вернадского - пр. Гагарина - пр. Героев Сталинграда - пр. Александровский - пр. Индустриальный - пр. Московский - ул. Двенадцатого Апреля (разворотный круг троллейбуса) - ул. Двенадцатого Апреля - ул. Мира - ул. Роганская - пр. Московский - бульвар Грицевца;

№261э: ул. Двенадцатого Апреля (круг троллейбуса) - ул. Мира - ул. Архитектора Алешина - пр. Александровский - пр. Индустриальный - ул. Мира - ул. Плиточная - ул. Шариковая - ул. Пятихатская - ул. Мохначанская; в обратном направлении: ул. Пятихатская - ул. Шарикова - ул. Плиточная - ул. Мира - пр. Индустриальный и далее по маршруту;

№262э: ул. Зубарева - ул. Грицевца - ул. Луи Пастера - ул. Плиточная - ул. Роганская - ул. Мира - ул. Двенадцатого Апреля - пр. Александровский - ул. Архитектора Алешина - ул. Мира - ул. Роганская - ул. Плиточная - ул. Луи Пастера - ул. Грицевца - ул. Зубарева;

№276э: ул. Двенадцатого Апреля - ул. Мира - ул. Роганская - пр. Московский - бульвар Грицевца - ул. Большая Кольцевая.