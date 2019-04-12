Часть Новобоварского района на сутки останется без воды

В части Новобаварского района с 8:00 17 апреля до 8:00 18 апреля будет прекращено водоснабжение.

Об этом сообщили в пресс-службе КП «Харьковводоканал»,

Так, водоснабжения временно не будет в части Новобаварского района, ограниченной ул. Звенигородской, ул. Маковского, Окружной дорогой, ул. Конопляной, ул. Тимирязева, пр. Дзюбы, ул. Даргомыжского, ул. Ново-Даргомыжского, ул. Карамзина, ул. Врубеля, ул. Белинского, пер. Крылова, ул. Врубеля, ул. Марии Кисляк, ул. Василия Бугрименко. Полный список адресов здесь

Неудобства связаны с с проведением планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей, с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период.