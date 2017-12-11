Часть поврежденных терминалов "E-Ticket" восстановлены - мэрия

11 декабря 2017 г. 12:24
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В мэрии сообщили, что часть испорченных ранее терминалов вандалами уже восстановлены.

"К жизни вернули 13, еще 12 пока в работе," - отметил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко.

Напомним, в первые дни внедрения системы единого электронного билета в Харькове вандалы повредили более 30 терминалов системы "E-Ticket", по информации горсовета, устройства заливали клеем, монтажной пеной и зубной пастой. По предварительным подсчетам, ущерб оценили в более чем полмиллиона гривен.

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