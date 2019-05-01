Часть улицы Ярославской на две недели перекроют из-за ремонта

01 мая 2019 г. 11:15
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С 08.00 часов 2 мая до 20.00 часов 17 мая 2019 года  запрещается движение транспорта по ул. Ярославской на участке от ул. Конторской до ул. Полтавский Шлях.

Об этом сообщили в Харьковской городской диспетчерской службе.

Участок дороги перекроют в связи с проведением работ по капитальному ремонту ул. Ярославской на участке от ул. Конторской до ул. Полтавский Шлях. 

Как отмечается, проезд специальных автомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне, будет обеспечен.

 

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