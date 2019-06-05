Частные предприниматели против.Госгеокадастра. Суд рассмотрел дело относительно конфликта из-за передачи земельных участков ветеранам АТО

По словам пикетчиков в Хозяйственном суде находятся на рассмотрении дела о принудительной передаче в аренду частным предприятиям около 4 сотен земельных участков, предоставленных государством в собственность участникам АТО. Митингующие считают такие требования со стороны предприятий незаконными и называют это рейдерским захватами земли у тех, кто отстаивал независимость Украины. Роман пришел, чтобы поддержать собратьев. Он говорит, сам уже несколько лет обрабатывает землю, полученную от государства

Роман Кабашин, ветеран АТО:

Выращиваем зерновые культуры. На сегодняшний день планируем, может быть со следующего года, если все получится, чтоб привлечь больше людей, планируем расширяться в сторону животноводства. Выращиваем культуры: просо, ячмень, пшеницу, кукурузу, подсолнух, гречиху ... ну, работаем, работаем

А вот земельный участок Игоря, по словам мужчины, в зоне риска. И хотя лично он работать на нем не собирался, определенные планы уже имел

Игорь Дерман, будущий владелец земли:

Щоб отримати цей шматок землі мені довелося пройти через війну. Поки що у мене на рахунок цієї землі ніяких планів, крім здачі в оренду якомусь порядному фермеру чи може хтось з товаришів хлопців хотів би там займатися фермерською діяльністю. Тобто такі плани були

Сегодня, сразу после митинга, судом был рассмотрен иск от частного предприятия «Яворское» против Госгеокадастра. Представитель "Яворского" заявил о том, что они пользовались землей много лет и со стороны Госгеокадастра было незаконно отказывать в продлении аренды и выставлять землю на аукцион. Таким путем участки, должны перейти в собственность ветеранов АТО

Василий Алешин, адвокат ЧП «Яворское»:

Как вы слышали, в судебном заседании я специально задал вопрос «данная земля хоть кому-то выделялась кроме нас, хоть кто-то претендует, есть какие-то документы? Любая бумажка» - нету такого. Почему - потому что кадастр не имеет права передавать земельную делянку в собственность, пока не закончится судебный спор

Екатерина Крайнюк, зам. нач. отдела ГУ Госгеокадастра в Харьк. обл.:

Ми просимо суд врахувати те, що між головним управлінням та позивачем не було досягнуто згоди щодо істотних умов договорів, щодо строку дії цих договорів, щодо розміру орендної плати і більше того, позивачу чітко сказано у листі про те, що головне управління відмовляє у поновленні договорів оренди землі . Шановний суд, дякуємо і просимо врахувати всі ці обставини і відмовити у задоволені позивних вимог

По мнению адвоката общественной организации «Союз ветеранов АТО», истец подтасовывает факты относительно документов на землю, ведь это не единственная деталь дела, когда слова и факты не совпадают, подчеркнул Волчилюк

Виктор Волчилюк, адвокат ОО «Союз ветеранов АТО»:

Він і говорить те, що не знав, що цією землею вже користуються де-які учасники бойових дій. Хоча, у нас буквально на прощлому засіданні безпосередньо з ним шла мова стосовно цих моментів, ну, чомусь він про це замовчує

Сегодня суд решил отказать в требованиях истца. Поэтому частному предприятию «Яворское» придется отступиться от земель, на которые они претендуют. Еще два дела в отношении земельных споров будет рассмотрены хозяйственным судом в ближайшее время