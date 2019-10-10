Чат-бот и краска: в Харькове объявили войну рекламе наркотиков

Северная Салтовка - спальный район Харькова. Здесь собираются правоохранители и представители общественных организаций. Баллончики с разноцветной краской - чтобы закрашивать наркоадреса. Смартфоны - новейшее оружие против наркоторговцев.

Вот, мы видим, что сегодня в базе находится 4288 адресов. Это не все наркоадреса. Это те адреса, которые нам прислали

Программу чат-бота разработали в университете внутренних дел. Она систематизирует и анализирует наркоадреса. Данные проверяют в ручном режиме. Это делают в университете. В случае необходимости жалуются администрации Телеграмм. Она блокирует интернет-магазины.

Вячеслав Марков, декан факультета киберполиции

Перед деактивацией , то есть закрашиванием наркоадресов, они все будут сфотографированы . У кого есть возможность ставить геометки, будут поставлены геометки. Сегодня сразу же мы будем вводить данные в чат бот, и самые активные мы будем пытаться заблокировать, то есть ставить на блокировку

Выбрали для рейда именно этот район, потому что он густонаселенный - есть общежития, школы. А вот камер видеонаблюдения, которые боятся «закладчики», мало. Первые результаты - через несколько минут.

Дмитрий Криворучко, координатор международной антинаркотической ассоциации в Харькове

Идентифицировать это можно по первому символу в виде собачки, что будет обозначать как ссылку, как наркоадрес плюс написано «грин», то есть «зеленые», речь идет о «траве», о спайсах, о курительных смесях плюс мы его деактивируем, чтобы он был нечитабелен вообще, насколько это можно

Видите, тут был адрес «грин», тут были цены, сегодня он уже заблокирован КОР

Еще одна надпись - напротив детского сада.

Нацелено на молодых людей. То есть папа или мама привели ребенка в садик, уставшая забрала. Может, есть какие-то передряги. Вот пожалуйста - есть «ответ» на все твои вопросы

Николай, житель Харькова

Некогда, занят, рад бы помочь, но некогда

Наталья, жительница Харькова

Здесь, наверное, сознательности не хватает. И какой-то «болезни» за общее дело, каждый думает сам за себя…

Наибольшая опасность таких вот наркоадресов состоит в том, что они делают наркотики легкодоступными, говорит бывший наркозависимый Иван

Иван, участник акции

Раньше, в былые времена, нужно было найти дилера, войти к нему в доверие, он мог «кинуть» очень легко. Сейчас, благодаря этой легкодоступности, каждый камень пни - под ним какая-то «закладка»

Кроме совместной работы полиции и общественности, «подоспели» и законодательные изменения. Сейчас же реклама наркотиков в соцсетях - безнаказанна.

Нужна же, уверены в университете внутренних дел, уголовная ответственность.

Вячеслав Марков, декан факультета киберполиции

За изготовление, пересылку, передачу, пересылку цифровых данных, которые несут под собой реализацию наркотических средств, а также мест продажи наркотиков

На совместную борьбу с наркоадресами общественные активисты и будущие полицейские вместе вышли впервые.