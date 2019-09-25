Чеченцу Амхаду Илаеву суд оставил прежнюю меру пресечения. Что просили стороны процесса

Амхад Илаев был арестован в середине марта текущего года. Мужчину в России подозревают в том, что 10 лет назад в пригороде Грозного он убил нескольких человек.

С 1 августа Илаев находится в следственном изоляторе.

Сегодня в Октябрьском суде Харькова рассматривали наличие соответствующих обстоятельств пребывания мужчины в СИЗО.

По мнению прокурора по делу Максима Белоусенко, в настоящее время по делу есть все основания, свидетельствующие о необходимости продлить содержание Амхада Илаева в изоляторе.

Максим Белоусенко, прокурор

Прошу шановний суд визнати наявність підстав для подальшого тримання під вартою та продовжити застосування екстрадиційного арешту до вирішення питання про фактичну передачу компетентним органам Російської Федерації

Сторона защиты Амхада Илаева обращалась в суд с несколькими ходатайствами относительно того, чтобы взять подзащитного на поруки. В частности, данное ходатайство подписал председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров, а также председатель правозащитной организации и "Поможем детям".

Николай Кожушко, глава правозащитной организации “Поможем детям"

В зв’язку з тим, що у Ілаєва є двоє неповнолітніх дітей, а міжнародна конвенція про права дитини зобов’язує надавтаи всебічну підтримку батькам, які доглядають за дітьми та закон “Про охорону дитинства”, в зв’язку з чим прошу передати на поруки правозахисній організації “Допоможемо дітям”

Сам Амхад Илаев свою позицию не меняет, говорит - дело сфальсифицировано чисто по политическим соображениям. Сам он уже 2 месяца находится в следственном изоляторе отдельно от других заключенных, в камере с двумя иностранными гражданами.

Амхад Илаев, подозреваемый

Находясь в федеральном розыске через контрольно пропускной пункт, официально я въехал в Украину, и как это возможно? Это просто невозможно. Может, этот момент не особо и важен, но он показывает, что явно фальсифицированное дело

По возвращении из совещательной комнаты судья по делу Дмитрий Кись постановил: ходатайство стороны защиты отклонить, удовлетворив при этом ходатайство прокурора о продлении пребывания Илаева в СИЗО.

Дмитрий Кись, судья

Клопотання начальника відділу прокуратури Харківської області Білоусенка задовольнити. Визнати наявними підстави для подальшого тримання громадянина РФ Ілаєва під вартою та продовжити екстрадиційний арешт

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области

Ми перевірили, чи не змінилися обставини, і суд підтвердив, що обставини не змінилися, і до вирішення питання Генпрокуратурою про екстрадицію цієї особи, ця особа буде найближчі 2 місяці триматися під екстрадиційним арештом. За нашою інформацією, він знаходився у розшуку близько 10 років, в розшуку Інтерпола менше, але взагалі в розшуку близько 10 років

Между тем, сторона защиты уже собирается подавать повторное ходатайство о пересмотре обстоятельств содержания под стражей, учитывая то, что сегодняшнее решение обжаловать в апелляционном порядке невозможно.

Иван Ангелин, адвокат А. Илаева

Прокуратурою було порушено клопотання про продовження екстрадиційного арешту. Сьогодні ми розглянули клопотання прокурора Харківської області, про те щоб продовжити строки екстрадиційного арешту ще на 2 місяці. Сторона захисту заперечувала, ми мотивували своє заперечення тим, що немає нагальної необхідності утримувати людину під вартою. По-перше, дуже сумнівні обвинувачення, по-друге, людина 10 років проживала на Україні, не отримала жодного правопорушення у нас

Кроме этого, по словам Ивана Ангелина, неоднократное присутствие Илаева на судебных заседаниях, даже когда он был фактически лишен меры пресечения, гласит о необоснованности обвинений и сфабрикованности дела.